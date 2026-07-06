Minions & Monsters erzielt in den USA eine niedrige Franchise-Bewertung, während Toy Story 5 auf 1 Milliarde Dollar zusteuert

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Zwei äußerst beliebte animierte Franchises treten diesen Sommer gegeneinander an, da Minions & Monsters mit Toy Story 5 aneinandertrifft. Auch wenn der neueste Minions-Film als der beste gilt, den das Franchise bisher zu bieten hat, erweist sich die Nostalgie von Woody und seiner Gruppe als enorm nachhaltig.

Laut Box Office Mojo hatte Minions & Monsters tatsächlich einen Franchise-Tiefpunkt am Eröffnungswochenende in den USA mit 61 Millionen Dollar. International schnitt es mit 98 Millionen Dollar deutlich besser ab, also insgesamt 159 Millionen Dollar nach dem Eröffnungswochenende. Es liegt weit hinter Toy Story 5, das weltweit die 750-Millionen-Dollar-Marke überschritten hat und auf dem besten Weg zu einer Milliarde Dollar ist, aber Toy Story hatte einen Vorsprung, während die Minions gerade erst ihre Wurzeln finden.

An anderer Stelle an den Kinokassen sehen wir, dass wir zwar diesen Sommer vom Horror weggehen, aber viele von uns immer noch von Obsession besessen sind. Der Kleinbudget-Horror-Hit wurde für nur 750.000 Dollar produziert und hat nun die 400-Millionen-Dollar-Marke an den Kinokassen überschritten, was bedeutet, dass er schnell zu einem der profitabelsten Filme aller Zeiten wird.

Was hast du dir dieses Wochenende im Kino angesehen?