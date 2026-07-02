Minions & Monsters Direktor geht darauf ein, ob die Minions für Adolf Hitler und das NS-Regime gearbeitet haben

HQ

Jedes Mal, wenn ein neuer Minions-Film in die Kinos kommt, führt das dazu, dass immer wieder dieselben alten Fragen zu den eigenartigen gelben Jungs gestellt werden. Da es sich um eine Kinderreihe handelt, hat Illumination sich nie wirklich darum gekümmert, die mehr... reife Fragen rund um die Minions mit Szenen auf der großen Leinwand, aber das hält die Fans nicht davon ab, sich zu fragen.

Zu diesem Zweck wurde Regisseur Pierre Coffin, mit Minions & Monsters jetzt hier (verpassen Sie nicht unsere spezielle Rezension), von Polygon einige wirklich harte Fragen zu Minions gestellt, unter anderem: Wie sich die Minions fortpflanzen, ob ein Minion sterben kann und ebenso: Was ist ihr Alibi für den Zeitraum zwischen 1939 und 1945?

Ja, endlich haben wir eine Antwort darauf, ob die Handlanger Adolf Hitler und dem NS-Regime dienten. Coffin sagte im Grunde, dass die Minions diese Periode der Menschheitsgeschichte verpasst hätten, weil sie in "dieser Höhle" festsaßen, schloss aber nicht unbedingt aus, dass eine Gruppe von Minions dem Nazi-Faschismus und der Kriegsmaschinerie geholfen hat.

"Ich wusste, dass du mir diese Frage stellen würdest. Schäm dich. Ich glaube, sie waren in dieser Höhle. Aber dieser Film stellt fest, dass es mehrere Stämme von Handlangern gibt. Ich habe versucht, die Antwort zu vermeiden. Die Minions, die wir aus Minions 1 kennen, waren also in der Höhle gefangen. Diese hier, ich weiß nicht, wo sie waren, aber sie gehörten nicht zur Großen Geschichte."

Also... es besteht die Möglichkeit, dass andere Minions Nazis waren? Das lässt auf jeden Fall die Tür offen für einen recht denkwürdigen Minions-Film später.