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Das Ü-Und-Ich-Franchise gibt es schon so lange, dass jeder wissen sollte, was ihn von diesen Filmen erwartet: Man liebt sie entweder oder hasst sie. Oder, nun ja, vielleicht tolerierst du sie einfach: Sie haben ihren Charme, einige lustige Gags und die Synchronisation ist großartig, aber neunzig Minuten Kauderwelsch und Slapstick-Humor mit dummen Geschichten und dümmeren Charakteren zu erleben, kann eine Geduldsprobe sein.

Minions & Monsters hat jedoch einige besondere Elemente, die ihn von den anderen Filmen abheben (das sind vier Depicable Me-Filme und zwei frühere Minions-Filme). Der siebte Film der Reihe ist tatsächlich eine sehr clevere Hommage an das klassische Hollywood und betont, dass die physische Komödie der Minions wirklich eine Fortsetzung der Komödien von Chaplin und Buster Keaton ist, deren Einfluss für immer spürbar sein wird.

Natürlich richtet sich der Film immer noch an Kinder, aber er ist voller cineastischer Anspielungen, da er in Hollywood der 1920er Jahre spielt, wobei die Erfindung des Tonkinos ein wesentlicher Teil der Geschichte ist. Die erste Hälfte des Films ist ein Vergnügen und nutzt ihr Setting voll aus, beginnend mit einem sehr langen Prolog mit fast ausschließlich Minionese-Sprache, der fast wie ein Stummfilm wirkt, wobei die Geschichte in Aktion und Gesichtsausdrücken erzählt wird. Leider kehrt die zweite Hälfte zu einem viel konventionelleren Verlauf zurück, der seine Prämisse vergisst und überall hätte spielen können.

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Minions & Monsters fühlt sich sehr wie die Minions selbst an: chaotisch, unberechenbar, ohne Regeln oder Logik. In einem Moment überraschen sie dich vielleicht mit einem Schlag Brillanz, nur um dich Minuten später zu enttäuschen, indem sie zu ihren idiotischen Gewohnheiten zurückkehren. Es sind fast zwei Filme in einem, und leider ist der erste Film bei weitem der bessere. Schon im Vorspann, mit echten Ausschnitten aus den allerersten Spielfilmen und Filmen von Muybridge oder den Lumierè-Brüdern gemischt mit den Minions, beginnt man zu denken, man erlebt etwas Besonderes.

Ja, es ist eine weitere Reihe von Referenzen mit wenig Substanz dazwischen, aber es handelt sich nicht um Popkultur-Referenzen aus den 80ern, die immer noch kommerzialisiert werden können, wie sie normalerweise in diesen Filmen auftauchen. Stattdessen handelt es sich um einen langen, liebevollen und häufig urkomischen Liebesbrief an das klassische amerikanische Kino, was in Kinderfilmen selten zu finden ist. Jeder, der die erste Hälfte des Films sieht und dieses Hollywood vor der Depression mit so großer Hingabe und Romantik darstellt, wird wahrscheinlich Interesse oder Neugier aus dieser Zeit entwickeln, und wenn ein Kind durch einen Minions-Film zum Cinephilen wird, dann war dieser Film mehr als wert.

Leider nimmt die Geschichte genau an dem Punkt, an dem er besonders interessant und tatsächlich bewegend werden könnte, abgesehen von einer schnellen Referenz, einige wirklich seltsame Wendungen, einige Figuren werden verlassen und neue Figuren eingeführt, die völlig fehl am Platz wirken (und teilweise anachronisch, wie die Darstellung von Pulp-Science-Fiction ein paar Jahrzehnte zuvor), und daraus wird ein viel konventionellerer Film.

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Es gibt Minions, und es gibt Monster, es ist also nicht so, dass er sein Versprechen nicht einlöst, und er behält immer noch etwas von der Verrücktheit der ersten Hälfte, steht aber ganz im Dienst einer viel vorhersehbareren Geschichte, die sich selbst etwas zu ernst nimmt und zudem zu sehr vom Hollywood- und frühen Kinokontext abweicht, der den Film so viel interessanter gemacht hat. Es ist für sich genommen in Ordnung, aber es ist das übliche Verhalten, das man von den Minions erwartet, was nach einer deutlich unterhaltsameren ersten Hälfte eine Enttäuschung ist... Aber das Kernpublikum des Films wird die zweite Hälfte, die actionreich ist und mit niedlichen kleinen Monstern gefüllt ist, wahrscheinlich mehr genießen.

Am Ende ist es ein bittersüßes Gefühl einer verpassten Chance: Illumination kam sehr nah daran, tatsächlich einen fesselnden Minions-Film zu machen, der den Ursprüngen Hollywoods und insbesondere den stummfilmischen Komödienfilmen von Chaplin und Keaton Tribut zollt, denen die Minions alles zu verdanken haben. Aber die alten Gewohnheiten von Illumination, die auch die Super-Mario-Filme plagen, bleiben bestehen: die Unfähigkeit, sich voll und ganz auf eine Idee einzulassen, den Figuren Raum zum Wachsen und Strahlen zu geben, die Tendenz, den Zuschauer mit jeder Idee zu bombardieren, ohne Filter, nur um zu sehen, was hängen bleibt, ohne vorher darüber nachzudenken, ob es tatsächlich funktioniert oder Sinn ergibt oder ob es den Film besser statt aufgebläht macht. Zumindest mit Minions & Monsters können wir mit Sicherheit sagen... Es ist nicht "halb schlecht".