Minions 3 angekündigt und Premiere im Jahr 2027

Wenn ihr noch nicht genug von den Minions im kürzlich veröffentlichten Despicable Me 4 bekommen konntet, hat Illumination jetzt gute Nachrichten für euch. Sie arbeiten an einem dritten Minions-Film, der einfach Minions 3 heißt.

Details zur Handlung wollen sie noch nicht verraten, aber wir gehen davon aus, dass der junge Gru ein zentraler Teil der Geschichte sein wird. Wir müssen bis zum 30. Juni 2027 auf die Premiere warten, also klingt es so, als hätte die Produktion gerade erst begonnen (wahrscheinlich als Despicable Me 4 fertiggestellt wurde).

Brian Lynch, der das Drehbuch für den ersten Film geschrieben hat, wird jedoch das Drehbuch schreiben, während Pierre Coffin (der bei Minions und den ersten drei Despicable Me-Filmen Regie führte) bereit ist, Regie zu führen.

Was hältst du von den leuchtend gelben und leicht hysterischen Dummys, die die Minions sind?

Danke, Variety.