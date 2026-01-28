Mini Countryman E: Neues Design mit mehr als 500 km elektrischer Reichweite

HQ

Der Mini Countryman E bietet eine rein elektrische Reichweite von bis zu 501 Kilometern (WLTP) und macht damit das größte Modell der Mini-Familie zu einem besonders attraktiven Begleiter für jedes Abenteuer. Die deutliche Erweiterung der Reichweite wird durch eine Kombination innovativer technischer Lösungen erreicht. Im Kern steht der neue Siliziumkarbid-(SiC)-Wechselrichter, der eine hocheffiziente Energieumwandlung gewährleistet und Leistungsverluste minimiert. Dies wird durch eine Erhöhung der Nettokapazität des Hochspannungsspeichersystems auf 65,2 kWh ergänzt, was mehr nutzbare Energie liefert. Darüber hinaus verringern reibungsarme Radlager an der Vorderachse den Rollwiderstand und tragen somit zur Gesamtoptimierung bei.

Die erhöhte Reichweite des Mini Countryman E, bis zu 501 Kilometer (WLTP), schafft neue Möglichkeiten und reduziert den Aufladebedarf erheblich. Ob auf dem Land oder auf der Autobahn – dank der DC-Schnellladetechnologie kann der vollelektrische Mini Countryman seine Batterie in weniger als 30 Minuten von 10 bis 80 Prozent aufladen.

Im Inneren bietet das 24-cm-zentrale OLED-Display eine intuitive Steuerung aller Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme und ermöglicht autonomes Fahren bis Level 2 und gewährleistet gleichzeitig umfassende Sicherheit und maximalen Komfort.

Wirst du das neue Mini-Modell ausprobieren?