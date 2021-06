Minecraft-Update Caves & Cliffs: Part I begrüßt kommende Woche Axolotl und Kupfer

You're watching Werben

Die große Sandbox-Welt von Minecraft wird kommende Woche erweitert. Auf ihrer offiziellen Webseite gibt Entwickler Mojang bekannt, dass das Update "Caves & Cliffs: Part I" am 8. Juni veröffentlicht wird. Es enthält neue Kreaturen, Bausteine ​​und verschiedene Objekte, darunter ein Fernglas.

Obwohl sich die neuen Inhalte primär mit Bergen beschäftigen, gelangen auf diese Weise zwei weitere Unterwassertierchen (Axolotl und leuchtende Tintenfische) ins Spiel. Auf Seite der neuen Blöcke finden wir Amethyste und Kupfer unter der Erde, das mit der Zeit übrigens oxidiert, sobald ihr die Blöcke wieder in der Welt platziert.

Ihr erhaltet Caves & Cliffs: Part I in der Bedrock-Edition auf Xbox-Konsolen, PS4/5, Nintendo Switch, PC und Android-Geräten. In der Java-Version steht es ebenfalls zur Verfügung. Ursprünglich sollte Caves & Cliffs ein einziges großes Update sein, doch aufgrund des Umfangs entschied sich Mojang dazu, die Neuerungen in zwei Teilen zu veröffentlichen. Wann das restliche Update erhältlich ist, ist noch unbekannt.