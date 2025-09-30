Minecraft wird mit neuen Reittieren, neuen abgestuften Waffen und Dragon Ball Z-Crossover verstärkt

HQ

Am Wochenende, inmitten der Flut von Shows, die auf der ganzen Welt stattfanden, wie Tokyo Game Show, San Diego Comic Con Malaga und LA Comic Con, habt ihr vielleicht übersehen, dass Mojang seine neueste Minecraft Live Sendung veranstaltete. Die Serie versuchte, die Zukunft der blockartigen Welt zu erkunden und erklärte, was die Fans in Zukunft davon erwarten können.

Die Hauptzutat ist die kommende Aufnahme von Mounts of Mayhem. Dies wird das nächste große Update sein, und was es hinzufügen wird, können wir uns auf das Debüt des Nautilus freuen, wobei es sich um einen reitbaren Unterwassermob handelt, aus dem man sogar während der Fahrt bauen und mit bunten Rüstungen ausstatten kann. Er erleichtert die Erkundung der Unterwasserwelt, da er den Atemmesser pausiert, und bietet gleichzeitig eine verbesserte Manövrierfähigkeit.

Darüber hinaus können wir eine neue abgestufte Waffe in Form des Speers erwarten. Dies ist abgestuft, da es den Spielern ermöglicht, es aus verschiedenen Materialien zu bauen, wobei sich jedes etwas anders verhält. Es kann verwendet werden, um Drohungen zu stoßen oder frontal anzugreifen, wobei der Schaden von der Bewegungsgeschwindigkeit beeinflusst wird, was es ideal für Reiter auf Reittieren macht.

Wir haben auch ein bisschen mehr von The Copper Age zu sehen, das Kupfergolems, angetriebene Regale und mehr hinzufügt, alles später heute, am 30. September.

Und schließlich wurde enthüllt, dass in Zukunft Dragon Ball Z in Form eines Crossovers später in diesem Jahr zu Minecraft kommen wird. Uns wurde gesagt, dass wir später mehr Details erwarten können, aber mehrere berühmte Charaktere als brauchbare Kosmetika scheinen auf dem Tisch zu liegen, ebenso wie ein kostenloses Super Saiyan Haar-Charaktererstellungselement, das jetzt zum Download verfügbar ist.

Unnötig zu erwähnen, dass es immer noch eine großartige Zeit ist, ein Minecraft Fan zu sein.