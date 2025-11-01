Minecraft verkauft 350 Millionen Exemplare

HQ

Das größte Spiel auf dem Markt wächst immer weiter, denn Berichten zufolge hat Minecraft weltweit erstaunliche 350 Millionen Exemplare verkauft. Damit zementiert es nicht nur in den Annalen der Geschichte, sondern ist laut Guinness World Records auch das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten. Die neuen Verkaufszahlen wurden im Jahresbericht von Mojang veröffentlicht und spiegeln einen Anstieg von mindestens 50 Millionen Exemplaren seit 2013 wider, als das Spiel die Marke von 300 Millionen Verkäufen überschritten hat.

Eine absolut unglaubliche Leistung im Vergleich zu den bescheidenen Anfängen im Jahr 2011. Als Markus "Notch" Persson es zum ersten Mal veröffentlichte. Das kontinuierliche Wachstum des Spiels kann auf mehrere Dinge zurückgeführt werden. In erster Linie - es ist so ziemlich überall, auf allen Plattformen verfügbar. Dann haben wir Minecrafts' erstaunliche Community von Menschen, die die Flammen der Kreativität weiter schüren. Und natürlich das Team von Mojang, das die blockige Welt immer weiter erweitert und erweitert.

