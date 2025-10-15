Minecraft, um den Angstfaktor mit Poppy Playtime Crossover zu erhöhen

HQ

Heutzutage gibt es viele Crossover-Optionen in Minecraft, da das berühmte Spiel regelmäßig mit neuen Kosmetika und Add-ons erweitert wird, die andere Unterhaltungs-Franchises widerspiegeln. Die nächste, die in diese Kategorie passt, ist Poppy Playtime, denn um die gruseligste Jahreszeit zu markieren, findet eine Zusammenarbeit zwischen Mojang und MOB Entertainment statt.

Dies wird dazu führen, dass das beängstigende Spiel in Form von Add-Ons und Persona-Elementen auf Minecraft kommt. Die kosmetischen Persona-Elemente werden Wearables einführen, die auf Huggy Wuggy, Kissy Missy, DogDay und CatNap basieren, und diese werden mit einem Add-on-Erlebnis für 990 Minecoins erweitert, das "Minecraft in einen spannungsgeladenen Spielplatz verwandelt".

Für diejenigen, die neugierig sind, was das bedeutet, ist es wahrscheinlich, dass dies nichts für schwache Nerven ist, da wir davon ausgehen können, dass die verschiedenen Poppy Playtime Monster im Spiel erscheinen und sich auf ihre eigene Weise verhalten. Huggy Wuggy verfolgt den Spieler, Mommy Long Legs spielt Spiele mit dem Spieler, CatNap zeigt traumhafte Begegnungen, The Doctor beobachtet ihn aus der Ferne und Doey the Doughman wechselt häufig die Loyalität von Freund zu Feind. Die gute Nachricht ist, dass du, wenn du diese Bedrohungen überlebst, mit GrabPack Händen belohnt wirst, um dich zu klammern, zu schocken, zu verbrennen und um die Welt zu springen.

Die Kollaboration ist ab sofort verfügbar und ihr könnt euch den Trailer für das Crossover unten ansehen.