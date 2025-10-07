Minecraft Streamer erreicht nach 14 Jahren Wandern "Ferne Lande"

HQ

Minecraft Streamer KurtJMac hat eine ungewöhnliche und unbestreitbar beeindruckende Leistung vollbracht: Er wanderte 14 Jahre lang durch die Welt des Spiels, um die legendären "Fernen Lande" zu erreichen. Die Reise begann im März 2011 und endete kürzlich, als er am Rand der Karte von Minecraft ankam – einer verzerrten, mit Glitches übersäten Wand, die durch die technischen Einschränkungen der alten Beta 1.7.3-Version entstanden war.

Die Fernen Lande liegen etwa 12,5 Millionen Blocks vom Mittelpunkt der Welt entfernt – eine erstaunliche Entfernung, die im Überlebensmodus nahezu übermenschliche Geduld und Ausdauer erfordert, vor allem ohne Cheats oder Abkürzungen. Im Laufe der Jahre dokumentierte KurtJMac seine Fortschritte in mehr als 800 Videos und sammelte gleichzeitig über 525.000 US-Dollar für wohltätige Zwecke. Bei der 3:43:23-Marke seines letzten Uploads ist das lang ersehnte Ziel deutlich zu erkennen.

Es ist eine wirklich wahnsinnige Leistung – die Art von Hingabe, die ein einfaches Spiel in eine jahrzehntelange Legende verwandelt. Schauen Sie sich den endgültigen Clip unten an.