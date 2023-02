Minecraft startet eine Crocs-Kollaboration

HQ

Im Laufe der Jahre gab es viele Minecraft-Kollaborationen, sowohl mehr als auch weniger unerwartete. In der letzteren Kategorie finden wir das neueste Unternehmen. Crocs hat eine Minecraft-Kollektion angekündigt, die zwei Paar Classic Clogs (für Erwachsene und Kinder), zwei Paar Classic Elevated Clogs (für Erwachsene und Kinder), ein Paar Classic Slides und einige andere Goodies enthält, wie Pins zum Anbringen an den Schuhen und ein Thema für das Spiel.

Die Linie wird am 16. Februar veröffentlicht und kann bei Amazon, Foot Locker und Crocs.com gekauft werden. Schauen Sie sich das Bild unten an, um diese Schuhe zu sehen. Werden Sie diesen Sommer Ihre Füße am Strand in Minecraft-Clogs kleiden?