Minecraft-Schöpfer: "Wenn der Kauf eines Spiels kein Kauf ist, dann ist Raubkopie kein Diebstahl"

Die Tatsache, dass wir unsere Spiele nicht mehr besitzen, war oft ein Thema für Debatten. Wenn Sie eine physische Kopie kaufen, gehören die Titel Ihnen und Sie können sie weiterverkaufen, aber wenn Sie digital kaufen, haben Sie im Wesentlichen für eine Lizenz bezahlt, die Ihnen Zugang zu einem bestimmten Titel gibt und Sie niemals weiterverkaufen können. Trotzdem sind die Verträge so geschrieben, dass Sie auch jederzeit Ihre Rechte verlieren können, obwohl Sie dafür bezahlt haben.

Das bedeutet, dass Sie Ihr Geld nicht zurückfordern können, wenn Spiele eingestellt oder Server abgeschaltet werden, was es unmöglich macht, online zu spielen oder die Spiele sogar erneut herunterzuladen. Leider gibt es nur wenige Beschwerden online darüber und keine organisierte Initiative, um die Rechte an die Spieler zurückzugeben, und es sieht so aus, als müssten wir weiterhin für willkürliche Lizenzen bezahlen.

Eine, die dieses Arrangement überhaupt nicht mag, ist Markus "Notch" Persson, der Schöpfer von Minecraft. In einer Diskussion, die sich unter anderem mit der Stop Killing Games-Kampagne befasst (über die wir neulich berichtet haben), teilt er seine Sicht auf gekaufte Spiele, die man nicht über X besitzt, und schreibt:

"Wenn der Kauf eines Spiels kein Kauf ist, dann ist die Piraterie kein Diebstahl."

Als ein X-Benutzer ihn fragt, was Spieleentwickler seiner Meinung nach tun sollten, wenn sie ihre Spiele durch Abschalten der Server beenden, antwortet er:

"Hosten Sie Ihre eigenen Server. Das haben ALLE Spiele früher gemacht."

Früher war es üblich, dass die Fans ihre eigenen Server weiter betrieben, und dank dessen war es lange nach der Abschaltung möglich, Star Wars: Battlefront II (2005 Edition), World of Warcraft - Vanilla (was Blizzard später dazu veranlasste, die Classic Editions zu veröffentlichen) und Phantasy Star Online (das immer noch spielbar ist, obwohl es zwei Jahrzehnte her ist, dass die Server abgeschaltet wurden) zu spielen.

Was hältst du von Notchs etwas kontroverser Ansicht über das Eigentum an Spielen sowie von seinem Vorschlag, wie mit Serverabschaltungen umgegangen werden sollte?