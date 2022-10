Minecraft Legends bekommt Release-Fenster und neuen Trailer

HQ

Während des Minecraft Live-Events an diesem Wochenende standen Minecraft Legends, Mojang und Blackbird Interactives neuestes Abenteuer im Minecraft-Universum im Mittelpunkt. Das Spiel, dessen Einflüsse zu gleichen Teilen Brutal Legend (erinnern Sie sich an den Hardrock-Simulator mit Jack Black?) und ein wenig Pikmin sein sollen, hat einen Intro-Trailer erhalten, der uns die Hauptbedrohung des Spiels vorstellt: Schweine aus der Hölle.

In der Third-Person-Perspektive mit Unterstützung für bis zu vier Spieler im Koop-Modus geht es in Minecraft Legends darum, Dörfer zu verteidigen und Höllenschweine dorthin zurückzuschicken, wo sie hergekommen sind. Es wird irgendwann in diesem Frühjahr für PC, PlayStation 4/5, Switch, Xbox One und Xbox Series S / X veröffentlicht.