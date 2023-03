Minecraft Legends bekommt einen neuen Story-Trailer

HQ

Wir sind nur noch drei Wochen von der Veröffentlichung eines neuen Minecraft-Titels entfernt. Minecraft-Legenden. Dies wird als Action-Strategie-Titel beschrieben und bietet sowohl traditionellen Koop- als auch kompetitiven Multiplayer-Modus.

Während die Minecraft-Titel nicht unbedingt hauptsächlich für ihre gut geschriebenen Geschichten bekannt sind, neigen sie immer noch dazu, eine unterhaltsame Erzählung zu bieten und haben mittlerweile ein ziemlich ausgearbeitetes Universum. Dieses Mal werden wir eine Piglin-Invasion aus dem Nether abwehren, aber was hat das alles verursacht, was ist das Ziel des Piglins und was ist deine Rolle? Leider wird nichts davon in einem brandneuen Trailer für das Spiel mit dem Titel Uncover an Epic Story beantwortet.

Wir sehen jedoch eine große Schlacht und schauen uns die charmante Grafik an. Minecraft Legends erscheint am 18. April für PC, PlayStation, Switch und Xbox. Es ist auch im Game Pass ab Tag 1 enthalten.