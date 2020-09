Minecraft klotzt noch diesen Monat mit PSVR-Headset ran

Sony bereitet in den nächsten Tagen einige Nachrichten zum Thema virtuelle Realität vor und Mojang durfte schon heute die Richtung vorgeben. Das Unternehmen teilte am Nachmittag im Playstation-Blog mit, dass die PS4-Version ihres beliebten Titels Minecraft noch in diesem Monat einen Patch erhalten werde, mit dem Spieler die blockige Welt in VR erkunden können. Der Patch wird als kostenloses Update für alle PS4-Benutzer verfügbar sein, für den neuen Inhalt ist demnach kein zusätzlicher Kauf erforderlich.

Laut Mojang wurde das komplette Spiel mit dieser Funktion ausgestattet, es gehen bei der Transition also keine Inhalte verloren. Die PSVR-Version soll aus zwei Modi bestehen: Immersive und Living Room. Die genauen Unterschiede sind vom Studio nicht herausgearbeitet worden, doch wir haben immerhin erfahren, dass der Dualshock-4-Controller als primäre Navigationsform verwendet wird. Die Unterstützung der PS-Move-Controller wurde hingegen nicht erwähnt. Ein bestimmtes Datum für das Content-Update wurde nicht mitgeteilt, wir kennen nur den ungefähren Zeitrahmen vom September.