Minecraft erhält künftig kleinere, häufigere Updates

HQ

Mojang hat Pläne angekündigt, die Art und Weise zu ändern, wie sie normalerweise Minecraft aktualisieren und verbessern. Uns wurde gesagt, dass das Spiel jetzt kleinere, aber häufigere kostenlose Spielupdates erhalten wird, die in der Größe variieren und neue Funktionen bringen werden. Das bedeutet, dass du das ganze Jahr über neue Spielmöglichkeiten erwarten kannst, anstatt einfach jeden Sommer ein großes Update zu erwarten.

Das ist aber noch nicht alles, was Mojang geplant hat. Der Entwickler verspricht, dass sich Mitglieder seines Teams " auf langfristige Initiativen konzentrieren, um sicherzustellen, dass wir uns lange in der ZukunftMinecraft weiterentwickeln können". Was das bedeutet, so wird die unmittelbare Zukunft eine PS5-Version des Spiels und auch bessere Multiplayer-Elemente beinhalten.

Mojang fügt auch hinzu, dass Minecraft Live angepasst wird und ein neues Format erhalten wird, das eine fokussiertere Sendung sein wird, die zweimal im Jahr stattfindet. Es ist unklar, wann das nächste Mal stattfinden wird, da wir normalerweise im Oktober mit einem solchen rechnen können. Der Entwickler hat auch schnell das endgültige Design für den Armadillo Mob gezeigt, das ihr unten sehen könnt.

Glaubst du, dass dies die richtige Richtung für Minecraft ist?