Minecraft enthüllt das Veröffentlichungsdatum des Trails & Tales-Updates

Das neueste Update von Minecraft mit dem Titel Trails &; Tales wird am 7. Juni veröffentlicht. Es wird neue Funktionen mit sich bringen, darunter einen zusätzlichen Mob, ein neues Biom und einen großen Fokus auf Archäologie.

Wie in einem neuen Blogbeitrag von Minecraft.net/en-us/article/trails-tales-update-coming" target="_blank"> beschrieben, wird der Mob, der nach Minecraft kommt, Sniffer genannt und wird direkt an dieses Archäologie-Thema anknüpfen. Um einen Schnüffler zu bekommen, musst du Eier der Kreaturen finden, da sie in der normalen Minecraft-Welt als ausgestorben gelten. Sobald du deinen Schnüffler ausgebrütet hast, kann er dir helfen, in Ruinen zu graben und vergrabene Schätze zu finden.

Das neue Biom ist an ein neues Holzset gebunden, das ins Spiel kommt. Kirschholz ermöglicht es dir nicht nur, einige neue Gegenstände herzustellen, sondern bringt auch ein seltenes Biom voller Kirschblüten mit sich. Ein weiteres zusätzliches Holzset wird ebenfalls in Form von Bambus mitgebracht, mit dem Sie unter anderem ein Floß herstellen können.

