Minecraft Dungeons und Gears 5 auf Gamescom spielbar

Microsoft hat uns diese Woche verraten, mit welchen Spielen sich Besucher der Gamescom in Köln nächsten Monat auf der Ausstellungsfläche die Zeit vertreiben dürfen. Spieler können beispielsweise Minecraft Dungeons oder den Horde-Modus von Gears 5 anspielen, außerdem werden Anspielstationen für Project xCloud bereitstehen.

Age of Empires II: Definitive Edition, Battletoads, Bleeding Edge, Halo: The Master Chief Collection für PC, Borderlands 3, Doom Eternal, NBA 2K20 und Ghost Recon: Breakpoint können auf der Xbox One gespielt werden - ca. 200 Stationen baut Microsoft für die Gamescom auf. In diesem Jahr soll fast jedes Spiel auch mit einem Xbox Adaptive Controller gespielt werden können, zudem wurde der Messestand laut Microsoft für Rollstuhlfahrer barrierefrei gestaltet. Auf dem Stand wartet zudem ausgebildetes Service-Personal, das Zeichensprache beherrscht.

Eine spezielle Inside-Xbox-Episode findet am Montag, dem 19. August, um 17:00 Uhr live vor Ort statt. Besucher können dort von Mittwoch, dem 21., bis Freitag, dem 23. August an Veranstaltungen und Turnieren teilnehmen, sowie Podiumsdiskussionen verfolgen. Die Gamescom findet von 20. bis zum 24. August in Köln statt.

