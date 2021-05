Minecraft Dungeons sichert Fortschritte ab dieser Woche auch in der Microsoft-Cloud

You're watching Werben

Die "Rollenspielversion von Minecraft", Minecraft Dungeons, scheint ziemlich erfolgreich gewesen zu sein. Entwickler Mojang Studios konnte viele Millionen Spieler anziehen und sie haben das Spiel seit dem Start auch inhaltlich stark ausgebaut. Daran knüpft unsere neueste Meldung an, denn Microsoft stellt dem Titel nun endlich Cloud-Save-Optionen zur Verfügung. Dadurch entscheidet in Zukunft euer Profil und nicht länger die Plattform, auf der ihr spielt, über eure Fortschritte. Die Änderung wird am 5. Mai in Minecraft Dungeons aufgenommen und ist wie gesagt optional.