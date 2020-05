Minecraft Dungeons: Kuhles Easter Egg erinnert an Diablo 2

Mojang Studios' neues Action-RPG Minecraft Dungeons wird morgen auf PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch erscheinen und uns kooperativ Kerker plündern lassen, während wir im Minecraft-Universum unterwegs sind. Lords of Gaming hat sich in den letzten Tagen intensiv mit dem Titel beschäftigt und dabei ein interessantes Easter-Egg bemerkt, das Diablo 2 gewidmet ist.

Wer das Spiel in all den verschiedenen Schwierigkeitsgraden beendet und eine Zugbrücke in der Nähe des Hauptlagers überquert, hat in einem Tempel die Möglichkeit, mehrere Pixelart-Porträts der Entwickler zu entdecken. Gleichzeitig wartet ein Umwelträtsel auf uns, in dem ihr zehn Runen richtig platzieren müsst. Sobald dieses Puzzle gelöst wurde, werden die Spieler in einen versteckten Bereich transportiert, in dem Killerkühe leben - ein offensichtliches Augenzwinkern in Richtung des nicht existierenden Kuh-Levels aus Diablo II. Minecraft Dungeons landet am 26. Mai, unsere Kritik steht ebenfalls in Kürze bereit.