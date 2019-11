Minecraft Dungeons klotzt im April ran

Minecraft war und ist ein großer Erfolg für Microsoft, erst Recht nach dem starken China-Start im vergangenen Jahr. Wahrscheinlich hält diese Welle des Erfolgs noch eine Weile an, immerhin stehen im kommenden Jahr sowohl das AR-Spiel Minecraft Earth als auch Minecraft Dungeons an. Letzteres war Thema des gestrigen Abends, da Microsoft dem Entwicklerteam die Chance bot, in ihrem Inside-Xbox-Livestream über das Spiel zu sprechen. Es gab eine Live-Präsentation mit Gameplay und die erneute Bestätigung, dass wir 2020 mit dem Titel rechnen dürfen. Der erwartete Veröffentlichungszeitraum wurde derweil auf April 2020 eingegrenzt. PC und Konsolen werden mit dem Spiel bestückt, wie ein neuer Trailer verrät.

You watching Werben