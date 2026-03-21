Minecraft Dungeons II offiziell angekündigt – größer, dunkler und ehrgeiziger

Es ist offiziell. Mojang scheint bereit zu sein, sein gemütliches Dungeon-Crawler-Spin-off mit Minecraft Dungeons II zu verwandeln, das nun für alle großen Plattformen angekündigt wurde: Playstation 5, Xbox Series, Switch, Switch 2 und PC.

Mojang scheint diesmal alles zu geben, und mit dem Erfolg des ersten Spiels deutet nun alles auf weitläufigere Welten, mehr Inhalte und das klare Ziel hin, daraus mehr als nur ein Spin-off zu machen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bestätigt, aber das Spiel plant eine Veröffentlichung später in diesem Jahr. Schauen Sie sich den Trailer unten genauer an.

Die Arbeit eines Helden ist nie vorbei! Unordnung braut sich zusammen, und die Welt steht vor einer Bedrohung, wie sie einzigartig ist. Eine neue Gefahr wächst an Macht, bereit, über das Land herabzusteigen und Chaos zu entfesseln.

Kehren Sie in die Welt von Minecraft Dungeons in einem brandneuen Action-RPG-Abenteuer zurück, das voller hochriskanter Begegnungen, spannender Herausforderungen und bisher unbekannter Orte strotzt, während Sie sich aufmachen, eine Welt in der Krise zu retten. Werdet ihr und eure Verbündeten die Mächte des Bösen besiegen und den Tag erneut retten?

Spielst du Minecraft Dungeons und freust dich auf die Fortsetzung?