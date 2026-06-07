Minecraft Dungeons II erscheint im September

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Wenn du dich durch Horden von Mobs sprengen willst, ohne den Aufwand zu bauen und zu bergen, warum probierst du dann nicht Minecraft-Dungeons aus? Noch besser, du könntest bis September warten und Minecraft Dungeons II ausprobieren?

Das Top-Down-Action-Adventure erhielt im Rahmen der Xbox Games Showcase einen neuen Gameplay-Trailer, der uns einen Blick auf die leuchtend blauen Gegner gibt, denen wir begegnen werden, die neuen Umgebungen, durch die wir kämpfen werden, und einen Teaser mit einem Portal, der möglicherweise auf etwas aus dem Minecraft-Film anspielt? Hoffentlich finden wir es heraus, aber die Vorstellung, dass Jack Black uns bei unseren Minecraft Dungeons II Abenteuern begleitet, macht uns schon für die Fortsetzung begeistert.

Schaut euch das Gameplay selbst im untenstehenden Trailer an und sammelt eure Freunde für eine Mafia-Jagd am 29. September.