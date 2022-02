Minecraft Dungeons feiert 15 Millionen Spieler mit frischem Grind

HQ

Auf Twitter haben wir diese Woche erfahren, dass über 15 Millionen Spieler Mojang Studios' Dungeon-Crawler Minecraft Dungeons auf PC, Playstation-Konsolen, Nintendo Switch und dem Xbox-Ökosystem ausprobiert haben, seitdem es vor fast zwei Jahren erschienen ist. Die Entwickler bedanken sich für das Interesse, indem sie bis zum 22. Februar das "Festival of Frost" abhalten. Das ist eine kleine Winterüberraschung mit frostigen Leveln voller Feinde, die vielleicht ein bisschen Beute fallen lassen. Nutzer dürfen sich in den kommenden Wochen außerdem ein paar Wintersachen verdienen, wenn sie fleißig spielen. Die Patch-Notes mit allen weiteren Infos findet ihr an dieser Stelle.