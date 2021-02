Minecraft Dungeons erreicht Marke von 10 Millionen Spieler*innen

You're watching Werben

Die Veröffentlichung eines Minecraft-RPGs scheint sich mehr als rentiert zu haben. Laut offizieller Angabe haben seit der Veröffentlichung im Mai 2020 bereits mehr als 10 Millionen Spieler*innen kooperative Abenteuer in Minecraft Dungeons erlebt.

Neben der riesigen Marke im Titel und der breit gefächerten Verfügbarkeit (PC, Switch, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series S/X) dürfte übrigens auch die Präsenz im Xbox Game Pass zur Popularität beigetragen haben. Auf der offiziellen Minecraft-Homepage meldete sich nun Mojangs Narrative Designer/Creative Writer Kelsey Howard zu Wort und lieferte statistische Einblicke:

"Was haben diese 10 Millionen Spieler*innen denn nun genau in Minecraft Dungeons getan? Nun, der Arch-Illager wurde 5,934,629 Millionen Mal von den Spielenden erledigt. Das ist fast so oft, wie ich vom Arch-Illager besiegt wurde, insofern bin ich sehr dankbar, dass ich kollektiv gerächt wurde. Die schockierendste Zahl ist wohl diese: Ihr habt hochgerechnet 1141 Jahre im Camp verbracht! Ich habe direkt mal meinen Boss gefragt, ob ich bis zum Jahr 3162 campen darf, leider hat er mich ausgelacht. Der beeindruckendste Wert: Das Redstone-Monster wurde insgesamt 7,044,521 Millionen Mal besiegt! OK, dafür waren 19,511,994 Millionen Versuche nötig, aber hey... Übung macht den Meister."

Gestern berichteten wir, dass diesen Monat weitere Inhalte für Minecraft Dungeons erscheinen werden. Es scheint also, als würden die Nutzerzahlen demnächst weiter ansteigen.