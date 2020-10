Minecraft Dungeons: Ende des Jahres gibt es Crossplay, Howling-Peaks-DLC und Apocalypse Plus

Mojang scheint mit ihrem Dungeon Crawler Minecraft Dungeons noch lange nicht fertig zu sein, denn am Wochenende haben wir drei neue Nachrichten für das Spiel erhalten. Zuerst einmal ist eine dritte Erweiterung namens "Howling Peaks" geplant: Zusätzliche Missionsziele, neue Gegnertypen und ein Bosskampf gegen den fiesen Sturmgolem hoch oben auf einem verschneiten Berg erwarten die fleißigen Spieler in diesem DLC. Minecraft Dungeons: Howling Peaks wird im Dezember erscheinen, für 2021 plant Mojang weitere Erweiterungen.

Doch da nicht jeder Geld für die Erweiterung des Dungeon Crawlers ausgeben kann oder will, haben sich die Entwickler noch etwas anderes überlegt. Um die Spieler nicht zu langweilen, veröffentlicht das Studio im November ein kostenloses Update, das die Herausforderung um ein weiteres Level anhebt (härter als Apocalypse VII). Im November könnt ihr in "Apocalypse Plus" 20 noch herausforderndere Missionen absolvieren, wenn ihr das Zeug dafür habt. Gleichzeitig sollen weitere Gegenstände und Verzauberungsobjekte für Minecraft Dungeons verfügbar werden, damit man dieser Aufgabe auch gewachsen ist.

Idel ist das, weil mit diesem November-Update außerdem die Crossplay-Funktionalität zwischen Xbox One, PC, PS4 und Nintendo Switch hergestellt wird. Ihr könnt anschließend auf all diesen Plattformen zusammenspielen, sofern ihr die entsprechenden Online-Bestimmungen erfüllt.