Minecraft Dungeons: Creeping Winter kriecht am 8. September auf alle Plattformen

Die erste Erweiterung von Minecraft Dungeons, Jungle Awakens, erfolgte im Juli, nur wenige Wochen nach dem Verkaufsstart des seichten Dungeon-Crawlers in Klötzchen-Optik. Das zweite, noch ausstehende DLC - Creeping Winter - wird Anfang nächsten Monats veröffentlicht, heißt es nun im Blog der Entwickler. Erwartet frostige Schneestürme und neue Feinde, die ihr ab dem 8. September in einer Reihe eisiger Missionen erledigt. Neuen Herausforderungen folgen natürlich entsprechende Belohnungen, die Spieler dürfen sich also auf weitere Waffen, Rüstungen und Gegenstände freuen.

Am gleichen Tag wird es zwei weitere Überraschungen für die Fans geben, darunter ein kostenloses Update. Einige freundliche NPCs werden auf diesem Wege in das Spiel gelangen, doch ihr müsst ihnen zuerst helfen, ehe sie in unserem Camp ein Lager aufschlagen. Beim Schmied rüsten wir Gegenstände auf, während ein sogenannter "Geschenkeverpacker" den Handel von Items mit anderen Spielern ermöglicht. Beide können aufgerüstet werden, um bessere Waren bzw. Dienstleistungen anzubieten.

Um das Trio der Nachrichten für den 8. September zu beenden, wird Minecraft Dungeons an diesem Tag auch in physischem Format verfügbar sein. Wie bereits bekannt wird diese Version beide Erweiterungen und ein paar zusätzliche Extras beinhalten, um Fans für die längere Wartezeit zu kompensieren.