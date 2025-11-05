Minecraft Dragon Ball Z DLC mit 5v5-Kämpfen, Koop und Skins für das Hauptspiel

HQ

Gut, wer auch immer die Dragon Balls gesammelt und sich einen Minecraft Crossover-DLC gewünscht hat, denn jetzt haben wir einen. Es scheint aus dem Nichts gekommen zu sein, aber Dragon Ball Z hat sich sofort in unser Lieblings-blockbasiertes Bauspiel integriert und einen Kampfspielmodus sowie viele Skins für das Basisspiel hinzugefügt.

Dieser von Cyclone entwickelte DLC kostet 1510 Münzen im Spiel oder etwa 8,99 US-Dollar und enthält 11 Helden und Schurken zum Spielen. Sie sind:



Goku



Vegeta



Gohan



Badehose



Piccoloflöte



Android 18



Android 17



Krillin



Frieza



Zelle



Majin Buu



Du kannst gegen jeden Charakter im Rahmen des World Martial Arts Tournament des Spiels antreten. Wenn du einen Charakter besiegst, schaltest du ihn frei, und jeder Charakter verfügt über die Super-Moves, die er im Manga und Anime verwendet hat. Andere ikonische Orte aus dem Anime wie Capsule Corps, Kami's Temple und die Cell Games Arena fungieren als Kampfarenen oder Orte zum Entspannen. Bulma ist im Capsule Corps zu finden und zeigt ihre neuen blockigen Muskeln.

Der DLC enthält auch ein Skin-Paket, mit dem du dich im Hauptspiel von Minecraft als Dragon Ball-Charakter verkleiden kannst. Es ist ab sofort verfügbar, und wenn Sie sehen möchten, wie Ihr Lieblingscharakter mit einem Minecraft Makeover aussieht, schauen Sie sich den Trailer unten an. Leider ist Yamchu nicht dabei, Tien auch nicht, also lasse ich das hier aus, Mojang.