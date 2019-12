Minecraft: Crossplay zwischen PS4, PC, Xbox One und Switch ausgegraben

Die begeisterten Spieler von Titeln, wie Fortnite und Minecraft leben häufig in ihrer eigenen Bubble, allerdings verdanken wir ihnen mehr, als sich einige Gamer eingestehen wollen. Vor zwei Jahren hat Minecraft beispielsweise das Thema Crossplay eingeleitet, als Sony massive Kritik dafür kassierte, die leidenschaftlichen Baumeister nicht mit den Nutzern auf PC, Xbox One, Nintendo Switch und Handys zusammenspielen zu lassen. In den kommenden Monaten und Jahren musste das Unternehmen ihre Haltung überdenken, denn heute ist es endlich an der Zeit, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren.

Minecraft wurde auf der Playstation 4 mit der sogenannten Bedrock-Edition aktualisiert, die das plattformübergreifende Zusammenspielen ermöglicht. Sowohl Sony als auch Microsoft bestätigen, dass Playstation-Spieler endlich mit allen anderen Plattformen zusammenspielen können. Es gibt weiterhin einige Einschränkungen, doch im Laufe des Tages wird ein Update diesen Weg einleiten und Minecraft-Spieler auf den großen Plattformen vereinen.