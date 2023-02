Minecraft bekommt offiziellen Besuch von Mega Man X

HQ

Mega Man bleibt ein absoluter Fan-Favorit unter den Spielern. Normalerweise ist es der klassische Blue Bomber, der am meisten von der Liebe bekommt, aber Mega Man X hat auch seine Fans, und wenn Sie unter ihnen sind, sollten Sie sich Minecraft ansehen.

Mojang hat nun eine Zusammenarbeit mit Capcom angekündigt:

"Capcoms futuristischer blauer Bomber, der Außenseiterjäger Mega Man X, hat einen großartigen Auftritt in Minecraft! Ab sofort ist der Mega Man X DLC von 57Digital erschienen und live auf dem Minecraft Marketplace!

Erlebe die glorreichen Tage eines der besten Plattformer, die jemals auf die Super Nintendo gebracht wurden, während X von 2D direkt in ein blockiges 3D-Abenteuer flitzt! Dieser DLC ist nicht nur reich an Reploiden - er ist auch mit ikonischen Levels aufgeladen, die an das Originalspiel der X-Serie erinnern, bietet 14 Skins bekannter Charaktere und unvergessliche Songs aus dem Soundtrack des Spiels!"

Es gibt auch klassische Schurken (einschließlich Chill Penguin), die es zu besiegen gilt, Gegenstände zum Kauf im Hunter Base und sogar die Gelegenheit, einen anderen klassischen Mega Man-Charakter zu treffen - Zero. Seht euch all das und mehr im Trailer unten an.