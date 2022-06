Minecraft bekommt am 7. Juni neue Inhalte

HQ

Es sind schon sechs Monate vergangen seit Minecraft sein letztes Update bekommen hat, aber jetzt gibt es endlich Nachschub für das beliebte Spiel. Version 1.19 bzw. "The Wild" wird am 7. Juni für alle aktuellen Plattformen veröffentlicht und enthält zwei neue Gebiete: "The Deep Dark" und "The Mangrove Swamp". "The Deep Dark" ist natürlich unter der Erde und um das neue Gebiet zu erreichen, müsst ihr eine Höhle finden und anfangen zu graben. "The Mangrove Swamp" ist ein Sumpf voller Bäume mit dicken Wurzeln, den ihr auch mit einem Boot befahren könnt. Hier erwarten euch drei neue Kreaturen: "The Warden", "The Allay" und "The Frog", von dem es drei Entwicklungsstufen geben wird.

The Wild für die Minecraft: Bedrock Edition wird am 7. Juni für Android. iOS, Nintendo Switch, Playstation und Xbox erscheinen. Für die Minecraft: Java Edition kommt das Update auf Windows, Mac und Linux Rechner.