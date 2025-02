IO Interactive-published MindsEye zeigt seine Geschichte und sein Gameplay

HQ

Es ist in der gesamten Gaming-Welt allgemein bekannt, dass jede Veröffentlichung von Rockstar den Weggang vieler seiner Mitarbeiter bedeutet. Von den untersten Rängen bis zu den höchsten. Mit der Veröffentlichung von Grand Theft Auto V entschieden sich viele, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre eigenen Studios zu gründen, wie z.B. Leslie Benzies, seit 12 Jahren Produzent bei Rockstar, mit großartigen Titeln hinter sich. Nun haben sie mit seinem Studio Build a Rocket Boy und IOI Partners als Publisher ein Veröffentlichungsfenster für ihr neues Projekt MindsEye angekündigt, das im Sommer 2025 erscheinen wird.

MindsEye verspricht ein Einzelspieler-Action-Adventure-Titel zu werden, bei dem Storytelling im Mittelpunkt steht. Es ist ein Thriller, der in Redrock spielt, einer Wüstenmetropole in einer dystopischen, aber nicht allzu fernen Zukunft. Wir folgen der Geschichte von Jacob Diaz, einem ehemaligen Soldaten mit einem neuronalen Implantat namens MindsEye, das ihm Rückblenden in seine Vergangenheit gibt, als er diente. Jacob wird kämpfen, um die Wahrheit in einer Welt von künstlicher Intelligenz, ́technologischen Experimenten und unkontrollierter militärischer Macht aufzudecken, kombiniert mit einer Reflexion über KI, und Macht, während sie die Erde an den Rand des Zusammenbruchs bringen.

Auf der technischen und grafischen Seite verspricht Benzies filmische Abenteuer auf hohem Niveau, mit Charakteren und einer Welt, die sich wirklich lebendig anfühlen. "Ich habe meine gesamte Karriere dem gewidmet, fesselnde interaktive Erlebnisse zu schaffen, die die Spieler genießen können", fügte der Director hinzu. "Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler in das Erlebnis eintauchen, das wir für sie geschaffen haben, dank des unermüdlichen Einsatzes, den wir in jeden Moment dieses Titels gesteckt haben."

Hinter dem neuen Titel verbergen sich zwei Labels, die der Mainstream-Öffentlichkeit nicht sehr bekannt sind. Das erste von ihnen, das für seine Entwicklung verantwortlich ist, ist Build a Rocket Boy, das 2016 von Leslie Benzies selbst gegründet wurde und seinen Sitz in Edinburgh hat und Studios in Budapest und Montpellier hat. Es steckt als unabhängiges Studio und Schöpfer von Unterhaltung noch in den Kinderschuhen. MindsEye wird von IOI Partners vertrieben, einer Abteilung von IO Interactive, die sich der Veröffentlichung und Unterstützung von Dritttiteln widmet und über langjährige Erfahrung in der Branche verfügt. MindsEye wird ihre erste Veröffentlichung sein, also müssen wir auf die Veröffentlichung warten, um ihre Arbeit zu bewerten, aber ihr könnt euch den Trailer unten ansehen.