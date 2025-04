MindsEye verspricht ein Knockout im Blockbuster-Stil zu werden

HQ

Vergiss müde Nebenquests und endlose Karten – MindsEye ist hier, um eine neue Ära der Blockbuster-inspirierten Action einzuläuten. Zumindest versprechen das die ehemaligen Rockstar-Legenden hinter dem Spiel in einem neuen Interview mit Eurogamer, in dem sie darüber sprechen, wie MindsEye das Gefühl eines engen, intensiven Blockbuster-Erlebnisses einfangen will.

Oberflächlich betrachtet mag das Spiel ein bisschen wie GTA aussehen, aber laut dem Team lehnt es sich tatsächlich viel mehr an das Territorium von Max Payne an - ein storygetriebenes Erlebnis und nicht eine weitläufige Open-World-Sandbox. Im Interview mit Eurogamer sagten sie:

"Ich denke, es gibt etwas zu sagen über eine wirklich bedeutungsvolle, gut getaktete, wirklich gut konstruierte, gut gestaltete Geschichte, in die die Spieler eintauchen können, die Momente der Spannung, Charakterentwicklung, zärtliche Momente und dann Momente des Spektakels und des Dramas hat."

"Diese Idee, Filme zu jagen, zu versuchen, Dinge wie Filme wirken zu lassen. Ich denke, jetzt sind wir in die andere Richtung zu weit gegangen. Ich liebe Kino und Filme, und ich denke, viele Leute tun das. Es gibt etwas über das Framing und die Art und Weise, wie wir die Kamera einsetzen, und solche Dinge in den Filmsequenzen und im Gameplay zu sagen."

MindsEye soll am 6. Juni erscheinen und wird 60 US-Dollar kosten - etwas weniger als viele andere AAA-Spiele heutzutage, was eine wirklich schöne Überraschung ist und hoffentlich bedeutet, dass mehr Spieler bereit sein werden, es auszuprobieren.

Sind Sie gehyped auf MindsEye ? Klingt ein fokussierteres, storygetriebenes Erlebnis nach deinem Ding?