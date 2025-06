MindsEye Schöpfer teilt "Herzschmerz" über Launch-Probleme und verspricht drei Updates bis Ende Juni

HQ

Die Situation um MindsEye war, gelinde gesagt, eine eigenartige. Ein paar Wochen vor der Veröffentlichung meldete sich einer der Top-Manager des Entwicklers zu Wort und erklärte, dass jede negative Presse bezahlt wurde, bevor kurz vor der Veröffentlichung klar wurde, dass der Entwickler auch keine Rezensionsexemplare teilte, was einen Entwicklungsprozess abschloss, bei dem niemand in der Lage war, das Spiel wirklich in die Hand zu nehmen und seine Gedanken öffentlich zu teilen. Das wäre kein großes Problem gewesen, wenn das Spiel in Kampfform gewesen wäre, aber das war es wirklich nicht.

Nach seiner Veröffentlichung am 10. Juni wurde sofort klar, dass mit dem Spiel viel nicht stimmte, mit tonnenweise gemeldeten Fehlern und Problemen, so sehr, dass PlayStation sogar begann, Rückerstattungen für das Spiel anzubieten. Die Eindrücke waren in der Regel ungleichmäßig, wobei einige Leute anmerkten, dass es überzeugende und einprägsame Elemente gibt, aber einfach, dass die technische Leistung ein Problem ist. Wie dem auch sei, Build a Rocket Boy ist mit der Situation auch nicht zufrieden.

In einer Erklärung auf Reddit sagte der Entwickler, dass es "untröstlich ist, dass nicht jeder Spieler das Spiel so erleben konnte, wie wir es beabsichtigt haben", bevor er einen Schritt weiter ging und sagte: "Unsere Priorität ist die Optimierung von Leistung und Stabilität, damit jeder Spieler auf jedem Gerät ein gleich hochwertiges Erlebnis genießen kann."

Der Entwickler behauptet, dass die meisten Probleme rund um das Spiel "durch ein Speicherleck verursacht wurden" und dass dies "ungefähr 1 von 10 unserer Spieler" betraf. Ein Hotfix steht kurz bevor, um dies zu beheben, aber was die anderen Probleme betrifft, so sind bis Ende Juni ein paar andere Patches versprochen.

Was wir von den drei Patches erwarten können, erfahren wir:

Freitag, 13.-15. Juni - Hotfix #1 - PC & Konsole

Was die Spieler erwarten können:



Erste Verbesserungen der CPU- und GPU-Leistung sowie Speicheroptimierungen



Reduzierter Schwierigkeitsgrad für das CPR-Minispiel



Eine neue Einstellung zum Deaktivieren oder Anpassen der Schärfentiefe



Korrektur für fehlende Steuerung in den Minispielen MineHunter und Run Dungeon



Popup-Warnungen für PCs mit deaktivierter hardwarebeschleunigter GPU-Planung und für PCs mit CPUs, die anfällig für Abstürze sind



Hotfix #2 - Woche vom 16. Juni - PC & Konsole

Was die Spieler erwarten können:





Kontinuierliche inkrementelle Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen



Fix für die Buggy-Räder, die während der Fahrt nicht sichtbar durchdrehten



Problembehebung für Bereiche im Automobilbau, in denen Spieler durch die Welt fallen konnten



Bis Ende Juni - Update 3 - PC & Konsole

Was die Spieler erwarten können:





Kontinuierliche Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen



Schwierigkeitsstufe "Schwer" neu ausbalanciert



Korrekturen an der Animation



KI-Verbesserungen



Ansonsten merkt der Entwickler an, dass er "sich voll und ganz dafür einsetzt, dass alle unsere Spieler ein großartiges Erlebnis haben, und wir werden weiterhin häufige und transparente Updates bereitstellen".