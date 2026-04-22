MindsEye Entwickler ergreifen rechtliche Schritte gegen Build A Rocket Boy

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Wenn Sie dachten, die MindsEye -Saga wäre inzwischen vorbei, sollten Sie sich anschnallen, denn die Entwickler des Spiels, vertreten durch die IWGB Game Workers Union, verklagen Build A Rocket Boy wegen Vorwürfen von Datenschutzverletzungen im Zusammenhang mit der Installation bestimmter Software auf den Arbeitsgeräten der Entwickler.

Laut Game Developer wird behauptet, dass die Überwachungssoftware Teramind vom BARB-Management auf die Mitarbeiterhardware installiert wurde. Das Management weigerte sich zu sagen, welche Daten über Teramind gesammelt wurden, sodass die Mitarbeiter im Dunkeln gerieten.

Teramind wurde von den Entwicklergeräten entfernt, nachdem 40 Mitarbeiter eine Beschwerde unterschrieben hatten, um es entfernen zu lassen. Die BARB-Führung hat noch nicht gesagt, welche Daten gesammelt wurden, warum Teramind installiert wurde und wo die Daten aufbewahrt werden.

"Die IWGB Game Workers Union, die die Arbeiter vertritt, behauptet, dass die Nutzung der Software durch BARB sowohl gegen Datenschutzgesetze als auch gegen die grundlegende Würde der Belegschaft verstößt und damit den legitimen Befugnis überschreitet, die Produktivität der Arbeiter zu überwachen oder die Sicherheit des Unternehmens zu gewährleisten, indem Personen in ihren Häusern und ohne deren Zustimmung aufgenommen werden", sagte die Gewerkschaft.

"In einer internen Sitzung, die an die Presse geleakt wurde, bestätigten die Chefs Mark Gerhard und Leslie Benzies, dass die Software Teramind ohne Wissen der Arbeiter installiert wurde. Das Programm verfolgt die Tastenanschläge der Nutzer, zeichnet die Bildschirmaktivität auf und nimmt Mikrofonaudio auf."

Es gibt eine weitere laufende Rechtsklage, die von IWGB-Gewerkschaftsmitgliedern separat eingereicht wurde und sich auf einen schlecht gehandhabten Entlassungsprozess bezieht, bei dem etwa 300 Mitarbeiter entlassen wurden. Der ehemalige BARB-Kinoanimator und IWGB-Mitglied Chris Wilson scheute sich nicht, das Unternehmen zu kritisieren. "Die toxische Kultur der Geheimhaltung und des Mikromanagements von Build A Rocket Boy ist eine der schlechtesten, die ich in einer 20-jährigen Karriere in der Spielebranche gesehen habe", sagte er und fügte hinzu, dass die Teramind-Situation ein weiterer Versuch des Führungsteams war, das Führungsteam zu mikromanagen.