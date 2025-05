MindsEye Das Studio soll ein schlechter Arbeitsplatz sein

HQ

Build A Rocket Boy, das Studio hinter dem neuen Team von MindsEye und dem ehemaligen Grand Theft Auto -Schöpfer Leslie Benzie, war in den Nachrichten. Dies, nachdem ehemalige Mitarbeiter Alarm geschlagen hatten, dass das Studio ein albtraumhafter Arbeitsplatz ist.

Auf Glassdoor, einem Ort, an dem ehemalige und aktuelle Mitarbeiter anonym ihren Arbeitsplatz bewerten können, liegt die Bewertung bei 2,1 von 5 Punkten, wobei ehemalige Entwickler eine Arbeitskultur hervorheben, die von exzessiven Überstunden, inkompetenter Führung und internen Konflikten geprägt ist. Kurz gesagt, es hört sich nicht gut an, und die alarmierenden Berichte haben Zweifel an MindsEye geweckt, dessen Start nur noch zwei Wochen entfernt ist.

Unter den vielen Kommentaren kann man lesen:

"Die giftigsten, unethischsten Führungskräfte, denen ich je begegnet bin".

"Ein trauriges Nebenprodukt des Kapitalismus".

"Mangel an klarer Identität und Struktur"

Was halten Sie von MindsEye ?