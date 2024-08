Das neu veröffentlichte Indie-Game Minds Beneath Us hat absolut nichts mit dem Multi-Milliarden-Dollar-Projekt Cyberpunk 2077 zu tun. Es ist nicht im gleichen Designstil gehalten, es ist kein Open-World-Actionspiel mit Rollenspielelementen und es wurde nicht vom Team hinter The Witcher entwickelt. Es ist nichts. Absolut nichts. Naza. Null. Doch während der Stunden, die ich mit diesem Spiel verbracht habe, konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie sehr die Umsetzung des Science-Fiction-Konzepts im Allgemeinen und der Cyberpunk-Ader im Besonderen der viel gehypte Blockbuster von CD Projekt Red ist und immer sein wird. Denn das Spiel hat so gut wie nichts zu sagen. Sicher, hier und da gibt es ein paar Eigenheiten, die sich alle wie durchweg müde Tropen anfühlen, aber im Großen und Ganzen - null Botschaft und null echte, durchdachte Gesellschaftskritik, Satire oder Beitrag zu einer wütenden Debatte über die Technologien der Zukunft und wie sie uns alle beeinflussen werden.

Minds Beneath Us ist das genaue Gegenteil. Dieses Spiel und sein Schöpfer haben viel zu sagen, kontrovers und provokativ sowie unverhohlen offensichtlich. Subtil und zum Nachdenken anregend, aber auch verstörend und ergreifend. Das Bild unserer Zukunft, das hier gezeichnet wird, ist nicht nur düster, unbequem und manchmal ekelhaft - es ist auch mit einem natürlichen Sinn für menschliche Interaktion geschrieben, aufschlussreich und einfühlsam auf eine Weise, wie es nur wenige Spiele sind oder jemals waren. Minds Beneath Us ist kein Meisterwerk der Spielmechanik, und seine einfache Grafik und begrenzte Interaktivität bedeuten, dass es am Ende des Jahres völlig vergessen sein wird. Traurig. In einer perfekten Welt würden wir es jedoch alle spielen, und sei es nur wegen seiner großartigen und cleveren Geschichte.

Die Zukunft ist dunkel, so dunkel. Die Energie reicht in dem hier dargestellten Szenario nicht mehr aus, um die Hypercomputer der Zukunft mit Strom zu versorgen. Es braucht die Rechenleistung des menschlichen Gehirns, um die Serverhallen zum Drehen zu bringen, woraufhin die Menschen versklavt und in halbleblose pflanzliche Zustände versetzt werden, um nur so viel Gedankenkraft zu produzieren, dass sie diese Dystopie der Computerparks kollektiv betreiben können. Die Entwickler legen natürlich Wert darauf, wie die heutige KI unsere Gedanken, Meinungen, Geschichten und unsere Logik nutzt, um sich selbst zu trainieren, und nutzen viele der Bedenken rund um die heutige rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz, um mich als Spieler zu kritisieren, zu vertiefen, zu analysieren und in tiefere Abgründe zu werfen, als ich es zum Zeitpunkt der Installation vorbereitet war. Hier steckt Menschlichkeit, in dieser Geschichte. Tonnenweise davon, weshalb ich bleibe und verweile, anstatt herunterzufahren und zu deinstallieren. Die Menschen in diesem Abenteuer fühlen sich echt an. Ihr Verhalten fühlt sich für mich natürlich an und ihre Emotionen sind echt. Und dafür verdient Bearbone Studio viel Anerkennung.

Minds Beneath Us ist als Point-and-Click-Adventure organisiert, wenn man so will, mit etwas mehr Bewegungsfreiheit. Die Umgebungen sind dreidimensional, ultraschön und teilweise handgezeichnet, während alle Charaktere und Personen handgezeichnete Sprites sind, zweidimensional. Der Kontrast zwischen ihnen funktioniert in perfekter Symbiose mit dem Kontrast zwischen den verschiedenen Themen, die konzeptionell und klanglich erforscht werden, die Mischung zwischen den gesichtslosen Menschen, der aufdringlichen Technologie und der Versklavung der Menschheit im Gegensatz zu den sprudelnden Emotionen ist - einfach nur genial.

Hier fehlt es an Interaktivität und manchmal werden die Dialogsequenzen so lang, dass es sich anfühlt, als würde das Spiel stillstehen, aber wenn man darauf vorbereitet ist und ein storylastiges, thematisch brillantes Textadventure sucht, das vor Sozialkritik und natürlich geschriebenen Dialogen trieft, ist es zweifellos die Überraschung des Sommers - Minds Beneath Us, die Sie sich ansehen sollten.

