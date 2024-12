Mindhunter-Regisseur reflektiert, wie seine Netflix-Erfahrung 2073 geprägt hat

HQ

In einem kürzlichen Interview mit CBR erzählte Asif Kapadia, der Regisseur der ersten Episoden von Mindhunter, wie seine Erfahrungen bei der Arbeit an der Netflix-Serie seinen neuen dystopischen Science-Fiction-Film 2073 beeinflusst haben. Der Film spielt in einer düsteren Zukunft mit Überwachungsdrohnen und militarisierter Polizei und verbindet Science-Fiction mit spekulativer Sachliteratur und lässt sich von realen Ereignissen inspirieren. Kapadia schreibt seine Zeit in Pennsylvania während der Wahl 2016 während der Arbeit an Mindhunter als Schlüsselfaktor für die Gestaltung des düsteren und warnenden Tons des Films zu.

Kapadia erinnert sich lebhaft daran, wie er Mindhunter inmitten der politischen Spannungen der US-Präsidentschaftswahlen 2016 erschoss. Die Kluft zwischen den lokalen Unterstützern von Donald Trump und dem besuchenden Produktionsteam spiegelte die gleichen politischen Unruhen wider, die Kapadia während des Brexit in Großbritannien erlebt hatte. Dieses Gefühl des globalen Unbehagens befeuerte seinen Wunsch, einen Film zu schaffen, der nicht nur die Zukunft beleuchtet, sondern auch Bezüge zu aktuellen gesellschaftlichen Themen herstellt. 2073 enthält reales Filmmaterial von zeitgenössischen Krisen, was dem Film ein unheimliches Gefühl von Realismus und Dringlichkeit verleiht.

Wie können Ihrer Meinung nach reale politische Ereignisse unsere Vision der Zukunft in Filmen wie 2073 prägen?