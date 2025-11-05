Mindestens sieben Tote, nachdem UPS-Frachtflugzeug beim Start in Louisville in einen Feuerball gestürzt ist

HQ

Ein UPS Großraumfrachtflugzeug explodierte am Dienstag kurz nach dem Start vom Louisville Muhammad Ali International Airport in einen Feuerball, bei dem sieben Menschen (darunter alle drei Besatzungsmitglieder an Bord) getötet und elf am Boden verletzt wurden. Die Flammen des Absturzes entzündeten mehrere Brände in einem Industriekorridor in der Nähe des Flughafens und zwangen die Behörden, den Flugbetrieb über Nacht einzustellen.

Das dreimotorige MD-11-Flugzeug war auf dem Weg nach Honolulu und wurde für einen 81/2-stündigen Flug betankt. Beamte berichteten, dass einige Trümmer zu zeigen schienen, wie sich ein Triebwerk vom Flugzeug trennte, bevor es abstürzte. Die Ursache des Brandes und des Unfalls wird noch untersucht.

Brände und Todesopfer am Boden

Der Bürgermeister von Louisville, Craig Greenberg, bestätigte vier Todesopfer vor Ort. Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, sagte, dass die Gesamtzahl der Todesopfer mindestens sieben beträgt und voraussichtlich noch steigen wird, wobei mehrere Überlebende erhebliche Verletzungen erlitten. Die Brände betrafen nahe gelegene Industrieanlagen, darunter ein Erdölrecyclingzentrum und ein Autoteilegeschäft. Die Behörden warnten die Bewohner in der unmittelbaren Umgebung, wegen der Gefahren für die Luftqualität in ihren Häusern zu bleiben.

Die FAA und die NTSB leiten die Ermittlungen. Das 34 Jahre alte Flugzeug war seit 2006 bei UPS im Einsatz. UPS sagte, dass Notfallpläne vorhanden sind, um Unterbrechungen des Betriebs zu minimieren. Der Worldport in Louisville (das globale Luftfrachtdrehkreuz des Unternehmens) ist mit mehr als 300 Flügen und etwa 2 Millionen Paketen täglich von zentraler Bedeutung für das Netzwerk.