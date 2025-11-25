Mindestens 6 Tote bei einem nächtlichen russischen Angriff auf Kiew

HQ

Mindestens 6 Menschen wurden getötet und 13 verletzt, nachdem Russland in der Nacht mehr als 20 Raketen und Hunderte von Drohnen auf die Ukraine abgefeuert hatte, so ukrainische Beamte. Eine Rakete traf Kiew, wo die Bewohner aufgefordert wurden, Schutz zu suchen, als Luftalarmsirenen über die Hauptstadt heulten.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, Russland habe in der Nacht mindestens 460 Drohnen abgefeuert, von denen mehrere nach Moldawien und Rumänien überquerten. Er bezeichnete die Angriffe als einen "massiven" Angriff auf die Energieinfrastruktur und forderte die Partner auf, den Druck durch Waffenlieferungen, Luftabwehrunterstützung und Sanktionen aufrechtzuerhalten.

Der Angriff erfolgte kurz nach Gesprächen am Wochenende in der Schweiz über einen überarbeiteten US-Friedensvorschlag für die Ukraine sowie einem separaten Treffen in Abu Dhabi zwischen dem US-Armeeminister Dan Driscoll und einer russischen Delegation.

Gleichzeitig bestätigte Moldawien, dass sieben russische Drohnen über Nacht den Luftraum verletzt hatten. Rumänien teilte mit, dass zwei Drohnen in sein Gebiet eingedrungen seien, was den Einsatz von zwei deutschen Typhoons und zwei rumänischen F-16 auslöste.