Die Zahl der Todesopfer bei den Protesten im Iran steigt auf 500

Mindestens 500 Menschen wurden in zwei Wochen Unruhen im ganzen Iran getötet, so eine US-amerikanische Menschenrechtsorganisation, was die tödlichste Protestwelle seit 2022 darstellt und die Angst vor einer breiteren regionalen Krise stark schürt.

Die Nachrichtenagentur Human Rights Activists (HRANA) berichtete, sie habe den Tod von 490 Demonstranten und 48 Mitgliedern der Sicherheitskräfte bestätigt, mit mehr als 10.600 Festnahmen landesweit. Die iranischen Behörden haben keine offiziellen Zahlen veröffentlicht, und die Informationen sind durch einen anhaltenden Internet-Blackout stark eingeschränkt.

Die Proteste begannen Ende Dezember wegen steigender Preise, haben sich aber zu offenen Herausforderungen an die iranische Geistliche entwickelt. Im Internet kursierende Videos zeigen nächtliche Märsche, Straßenbrände und Zusammenstöße mit Sicherheitskräften in Städten wie Teheran und Maschhad.

Die Spannungen eskalierten weiter, nachdem Trump warnte, er könne eingreifen, um die Demonstranten zu unterstützen, woraufhin der iranische Parlamentspräsident im Falle eines Angriffs mit Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Stützpunkte und Israel drohte. Israelische Beamte erklärten, das Land sei in höchster Alarmbereitschaft und beobachte die Lage genau.