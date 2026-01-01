HQ

Mindestens 40 Menschen wurden getötet und rund 100 verletzt, nachdem eine Explosion und ein Feuer während Silvesterfeierlichkeiten im gehobenen Skigebiet Crans-Montana im Südwesten der Schweiz durch eine überfüllte Bar gewühlt hatten, teilten die Behörden am Donnerstag mit.

Die Explosion ereignete sich gegen 1:30 Uhr Ortszeit an einem Ort namens Le Constellation, wo sich die Feiernden versammelt hatten, um 2026 zu begrüßen. Schweizer Staatsanwälte erklärten, der Vorfall habe offenbar ein Unfall und kein Angriff gehandelt, obwohl eine vollständige Untersuchung eingeleitet wurde. Viele der Verletzten erlitten schwere Verbrennungen.

Zu den Opfern zählen laut Behörden im Kanton Wallis auch Ausländer, und es wurde eine Hotline für Angehörige eingerichtet. Die Rettungsdienste sperrten das Gebiet ab, verhängten eine Flugverbotszone und setzten Dutzende von Krankenwagen und Hubschraubern ein, wobei Patienten in mehrere Schweizer Städte in Krankenhäuser gebracht wurden.

Der Schweizer Präsident Guy Parmelin drückte sein Beileid aus und bezeichnete die Tragödie als einen Moment der nationalen Trauer. Die Behörden erklärten, dass forensische Teams daran arbeiten, Opfer zu identifizieren und die Leichen so schnell wie möglich an die Familien zurückzugeben.

Befugnisse:

"Im Moment betrachten wir dies als Feuer und wir ziehen nicht die Möglichkeit eines Angriffs in Betracht... Ich kann dir nicht verbergen, dass wir alle erschüttert sind von dem, was über Nacht in Crans passiert ist... Unsere Zahl liegt bei etwa 100 Verletzten, die schwersten, und leider gelten Dutzende Menschen als tot."

"Viele Ressourcen wurden in die Forensik investiert, um die Opfer zu identifizieren. Diese Ressourcen sollen uns ermöglichen, die Leichen so schnell wie möglich zu den Familien zu bringen... Es scheint ein Unfall gewesen zu sein, verursacht durch ein Feuer, durch eine Explosion, durch ein Feuerwerkskörper, das während der Neujahrsfeier geworfen wurde."

Guy Parmelin:

"Was ein Moment der Freude war, verwandelte sich letzte Nacht in Crans-Montana in eine Tragödie, spürbar im ganzen Land und darüber hinaus. Der Bundesrat hat dies mit großer Enttäuschung zur Kenntnis genommen. Ihre Gedanken sind bei den Opfern, den Verletzten und ihren Familien, und sie spricht ihr tiefstes Beileid aus."