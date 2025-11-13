Mindestens 37 Tote nach Sturz eines Passagierbusses in eine Schlucht in Peru

HQ

Ein Passagierbus stürzte am frühen Mittwoch in eine tiefe Schlucht, nachdem er im Süden Perus mit einem anderen Fahrzeug kollidiert war, wobei mindestens 37 Menschen getötet und 13 weitere verletzt wurden, teilten die Behörden mit. Der Bus war von Chala, einem Bergbaugebiet, losgefahren und auf dem Weg in die Stadt Arequipa.

Die tödlichen Busunfälle in Peru werfen ein Schlaglicht auf die anhaltenden Sicherheitsprobleme

Walther Oporto, Gesundheitsmanager der Region Arequipa, sagte, der Bus sei in einer Kurve von der Straße abgekommen und mehr als 650 Fuß auf das Ufer des Flusses Ocoña gefallen. Lokale Führer sprachen den Familien der Opfer ihr Beileid aus, beteten für die Verstorbenen und wünschten den Verletzten eine schnelle Genesung.

Tödliche Busunfälle sind in Peru keine Seltenheit. Die Behörden hatten zuvor Busse von gefährlichen Abschnitten wie der "Teufelskurve" verbannt, nachdem in der Vergangenheit Dutzende Menschen ums Leben gekommen waren. Allein im Jahr 2024 wurden in Peru rund 3.173 Verkehrstote verzeichnet, was die anhaltenden Sicherheitsprobleme verdeutlicht.