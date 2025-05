Mindestens 30 Tote bei russischem Drohnenangriff in Saporischschja

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . In der Nacht zum Donnerstag traf ein russischer Drohnenangriff das ukrainische Saporischschja, verursachte großflächige Brände und verletzte mindestens 30 Menschen, darunter ein Kind. Die regionalen Behörden meldeten mindestens 10 Angriffe.

Der ukrainischen Luftwaffe gelang es, die meisten der 150 abgefeuerten Drohnen abzufangen, aber einige richteten dennoch erheblichen Schaden an. Der Streik legte auch ein wichtiges Eisenbahnwerk in der Stadt lahm, was die Maut weiter in die Höhe trieb. Einige der Bilder des Angriffs können Sie sich hier ansehen.