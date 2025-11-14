Mindestens 3 Tote, nachdem ein Bus in eine Bushaltestelle im Zentrum von Stockholm gekracht ist

HQ

Mindestens 3 Tote und 3 weitere Verletzte sind am Freitag nach Angaben der schwedischen Polizei in eine Bushaltestelle im Zentrum von Stockholm eingebogen. Der Unfall ereignete sich um 15:23 Uhr auf dem Valhallavägen, einer stark befahrenen Straße in der Nähe des Royal Institute of Technology.

Die Polizei teilte mit, dass der Fahrer wegen des Verdachts der Tötung und Körperverletzung festgenommen wurde, obwohl die Ursache unklar bleibt. Sie betonen auch, dass es keine Hinweise darauf gab, dass der Unfall absichtlich war, und die Ermittler arbeiten daran, die Opfer zu identifizieren.

Ministerpräsident Ulf Kristersson über X: "Menschen, die vielleicht auf dem Heimweg zu Familie, Freunden oder einem ruhigen Abend zu Hause waren. Wir kennen die Ursache noch nicht, aber im Moment sind meine Gedanken vor allem bei den Betroffenen und ihren Angehörigen."