Mindestens 26 Tote und 17 Verletzte bei Touristenangriff in Kaschmir

HQ

Die neuesten Nachrichten über Indien . Am Dienstag eröffnete eine Gruppe mutmaßlicher Militanter das Feuer auf Touristen, die das malerische Baisaran-Tal in der Nähe von Pahalgam erkundeten, und hinterließ mindestens 26 Tote und 17 Verletzte bei dem, was die Behörden als den schlimmsten Angriff auf Zivilisten in Indien seit 2008 bezeichnen.

Das Massaker hat die Region erschüttert, als sie gerade eine Renaissance des Tourismus erlebte, und hat Indiens oberste Führer dazu veranlasst, daraufhin Auslandsbesuche abzubrechen. Eine militante Randgruppe übernahm die Verantwortung und behauptete, die Opfer stünden in Verbindung mit dem indischen Geheimdienst.

Diese Behauptung hat die Spannungen nur noch verschärft. In der Zwischenzeit ist das Kaschmir-Tal aus Protesten zum Stillstand gekommen, Flüge werden hinzugefügt, um in Panik geratene Touristen zu evakuieren, und eine umfassende Fahndung ist im Gange, so dass abzuwarten bleibt, wie sich die Situation entwickeln wird.