Mindestens 25 Tote nach Kransturz auf Zug in Thailand

Mindestens 25 Menschen wurden getötet und etwa 80 verletzt, nachdem ein Baukran auf einen Personenzug im Nordosten Thailand einstürzte, wodurch dieser entgleiste und kurzzeitig Feuer fing, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in der Provinz Nakhon Ratchasima, etwa 230 Kilometer nordöstlich von Bangkok.

Der Zug fuhr von Bangkok nach Ubon Ratchathani, als der Kran drei Wagen rammte, von denen zwei die schwersten Schäden erlitten. Die Polizei sagte, die Zahl der Todesopfer könnte steigen, während Rettungsteams weiterhin nach weiteren Opfern in den Trümmern suchen.

Verkehrsbeamte gaben an, dass sich zum Zeitpunkt des Unfalls 195 Passagiere an Bord befanden. Bilder vom Tatort zeigten umgestürzte Waggons neben Buschland, dichten Rauch und Feuerwehrleute, die gegen die Flammen kämpften, während Einsatzkräfte eilten, um eingeschlossene Fahrgäste zu befreien.

Der Kran war Teil eines Hochgeschwindigkeitszugprojekts, das über dem bestehenden Gleis gebaut wurde. Die Behörden gaben an, dass das Bauwerk während der Bauarbeiten einstürzte und direkt auf den vorbeifahrenden Zug fiel.

Der Verkehrsminister hat eine vollständige Untersuchung angeordnet, während China angab, den Vorfall genau zu verfolgen, da das Projekt Thailand mit Laos und schließlich China verbindet. Die Ursache des Einsturzes bleibt unklar... während Thailand mit einem seiner tödlichsten Eisenbahnunfälle seit Jahren ringt.