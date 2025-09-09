Mindestens 20 Zivilisten bei russischem Angriff auf ostukrainisches Dorf getötet

HQ

"Direkt auf die Menschen. Gewöhnliche Zivilisten. Genau in dem Moment, als die Renten ausgezahlt wurden", schrieb Selenskyj auf X, nachdem bei einem russischen Luftangriff auf ein Dorf im Osten der Ukraine mindestens 20 Zivilisten getötet wurden. Vor einer Stunde forderte der ukrainische Staatschef die internationalen Partner auf, den Druck auf Russland zu erhöhen, und betonte, dass die Welt nicht schweigen oder untätig bleiben dürfe, und er betonte die dringende Notwendigkeit eines koordinierten Handelns der Vereinigten Staaten, der europäischen Nationen und der breiteren G20-Gemeinschaft, um auf die eskalierende Gewalt zu reagieren. Wenn Sie mehr Informationen erfahren möchten, können Sie sich natürlich den Beitrag unten oder über den folgenden Link ansehen. Go!