Mindestens 2 Tote und 18 Verletzte nach Zusammenstoß eines Lkw mit südkoreanischem Markt

Ein Kleinlaster pflügte am Donnerstag durch einen Markt in Bucheon, Südkorea, und fuhr 150 Meter entlang eines von Ständen gesäumten Durchgangs, bevor er zum Stillstand kam und 2 Menschen tötete und 18 verletzte, wie Rettungskräfte und Medienberichte mitteilten.

Die Behörden sagten, der Fahrer in seinen 60ern habe den Lkw 28 Meter rückwärts gefahren, bevor er auf den Markt beschleunigte. Er wurde negativ auf Alkohol getestet. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, wie Käufer ihren Geschäften nachgingen, bevor der Lastwagen in eines der Geschäfte krachte. Die Polizei hat den Fahrer festgenommen und untersucht die Ursache des Vorfalls.