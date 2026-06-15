Mindestens 15 Migranten wurden tot an der Küste Libyens gefunden

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Mindestens 15 Migrantenleichen sind laut Reuters in Libyen an Land gespült. Sanitäter erklärten, dass die Leichen in der Stadt Khumas, nahe der Hauptstadt Tripolis, gefunden und bereits beerdigt wurden.

Die Ursachen und sonstigen Umstände der Todesfälle sind weiterhin unklar. Die Quelle klärt nicht, wann oder wie die Migranten ursprünglich starben, sondern nur, dass die Einsatzteams sie geborgen haben. Ungeachtet dessen unterstreicht der neue Vorfall Libyens Rolle als gefährliche Migrationsroute. Seit dem Aufstand von 2011 ist das afrikanische Land zu einem heißen Transitpunkt für Migranten geworden, die vor Armut oder Konflikten fliehen, wobei viele tödliche Reisen riskieren – zuerst durch die Wüste und dann über das Mittelmeer.